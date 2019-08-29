Казанский Кремль: Около 3 млн татарстанцев почувствуют эффект от проекта «Наш двор»

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Примерно 3 млн жителей Татарстана ощутят положительные перемены благодаря реализации республиканской программы «Наш двор». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Исходя из объема планируемых работ и выделенных средств, мы ожидаем, что за трехлетнюю программу порядка 3 млн жителей нашей республики почувствуют на себе существенные изменения в части комфорта окружающего их ежедневно дворового пространства», – сказала Галимова.

По ее словам, в планируемую программу благоустройства войдут все нуждающиеся в благоустройстве дворы многоквартирных домов, построенных до 2014 года включительно. Всего в республике насчитывается около 14,8 тыс. многоквартирных домов.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение партии «Единая Россия» сформировать новую республиканскую программу «Наш двор». На ее реализацию планируется направить 50 млрд рублей.

Как отметила официальный представитель Казанского Кремля, личной инициативой Президента РТ стало формирование программы с обязательным учетом мнения татарстанцев. Для этого представители партии «Единая Россия» проводят во дворах встречи с местными жителями для сбора предложений. Кроме того, для формирования единого стандарта 8 сентября, в единый день голосования, будет организовано всеобщее анкетирование.

«Анкетирование охватит 18 крупных населенных пунктов РТ. От активности жителей конкретных дворов будет зависеть очередность проекта», – заключила Галимова.

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