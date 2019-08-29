Мухаметшин предложил жителям Татарстана рассказать о любимых учителях в соцсетях

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Перед началом нового учебного года Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил жителям республики вспомнить о любимых учителях на своих страницах в социальных сетях, сопроводив публикации хэштегами #МойЛюбимыйУчитель и #МойУчительРТ.

На странице в Instagram’е Фарид Мухаметшин рассказал о своем учителе Петре Бурашникове. «Петр Иванович был моим первым классным руководителем в школе № 7 города Альметьевска. Участник Великой Отечественной войны, мудрый, отзывчивый – он всегда был для нас примером. Его авторитет был непререкаемым», – написал он.

Кроме того, Председатель Госсовета РТ напомнил о роли учителя в становлении личности и призвал уважать и ценить посвятивших жизнь педагогике.

Пользователи соцсетей поддержали предложенный Фаридом Мухаметшиным в преддверии Дня знаний флешмоб. Уже более ста татарстанцев поделились с подписчиками рассказами о своих учителях.

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