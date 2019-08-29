В центре Казани эвакуировали авто «любителя погонять», припаркованное в запрещенном месте

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В центре Казани автоинспекторы эвакуировали тонированный автомобиль, припаркованный в запрещенном месте, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«"Мазду CX-5", у которой передние боковые стекла были покрыты пленкой, не соответствующей требованиям регламента о безопасности, обнаружили на улице Карла Фукса. Автомобиль был припаркован в нарушение знака "Остановка запрещена" с дублирующим знаком "Работает эвакуатор"», – рассказали в организации.

На машине автоинспекторы обнаружили логотип сообщества «любителей погонять».

Иномарку эвакуировали на специализированную стоянку.

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