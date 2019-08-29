Названы самые любимые отечественные фильмы россиян

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В число лучших фильмов в истории отечественного кинематографа вошли «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Электроника», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Свыше 50 тыс. человек выбирали лучшие киноленты из ста номинантов. Так, лидером народного голосования в детективном жанре оказалась лента «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в приключенческом жанре первую строчку рейтинга заняла лента «Д’Артаньян и три мушкетера». «Приключения Электроника» зрители назвали лучшим детским фильмов, «Карнавальную ночь» — лучшим музыкальным.

Также лидирующие позиции заняли мелодрама «Москва слезам не верит» и комедия «Любовь и голуби».

Лучшими актером и актрисой были названы Андрей Миронов и Надежда Румянцева, режиссером — Леонид Гайдай.

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