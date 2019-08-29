На Кремлевской набережной в День знаний проведут посвящение в первоклассники

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В первый день осени, 1 сентября, на Кремлевской набережной состоится празднование Дня знаний, сообщается на сайте набережной.



Школьников ждет увлекательная программа со множеством интерактивных зон, ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и конкурсах, посмотреть образовательное шоу, послушать взрослые и детские музыкальные коллективы и пройти посвящение в первоклассники – дать торжественную клятву перед священной книгой.



Зона мастер-классов начнет работу на пирсе в час дня. Для ребят пройдут уроки робототехники от Kulibin.club, мастер-классы от Мастерской братьев Васильевых, интерактивное научное шоу от лаборатории «Естественно, наука!» Музея естественной истории РТ, занятия по лепке и росписи гипсовых фигурок от арт-студии «Фан-чулан».



В 14.30 на сцене пирса начнется концерт. Мероприятие будет продолжаться до пяти вечера.



Вход свободный.

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