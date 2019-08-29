Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара до 2024 года

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Министерство экономического развития РФ дало прогноз по курсу доллара до 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ федерального ведомства.

Так, среднегодовой прогноз на 2019 год в базовом сценарии составляет 65,4 рубля за доллар, на 2020-й — 65,7 рубля, 2021-й — 66,1 рубля, 2022-й — 66,5 рубля, 2023-й — 66,9 рубля, 2024-й — 67,4 рубля.

Отмечается, что курс может преодолеть отметку в 70 рублей за доллар только при консервативном сценарии и только в начале 2023 года. В данном случае цены на нефть за 2020 год составляют 42,5 доллара за баррель с ростом до 45,9 к 2024 году — это на 10–15 долларов ниже, чем в базовом сценарии.

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