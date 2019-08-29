Премьер-министр РФ назвал приоритетные направления проекта федерального бюджета до 2022 года

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Бюджет на ближайшие три года будет ориентирован на обеспечение лидерства фундаментальной науки, рассказал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания о расходах федерального бюджета на 2020-й и на плановый период 2021 и 2022 годов в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения.

«По науке и образованию у нас амбициозные цели — добиться в этой сфере лидерства, сохранить его там, где мы являемся лидерами», — передает ТАСС слова Премьер-министра.

Медведев отметил, что необходимо дать гражданам больше возможностей для образования и для саморазвития людей в любой возрастной категории — от школьников до пенсионеров. Эти цели потребуют обновления инфраструктуры, разработки новых образовательных программ и цифровизации.

Также приоритетным направлением является молодежная политика. Медведев отметил, что уже запущена новая федеральная целевая программа, связанная с увековечиванием памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Он пообещал оказать поддержку поисковому движению, основными участниками которого являются молодые люди.

Премьер добавил, что федеральный бюджет также будет ориентирован на поддержку рождаемости, помощь малоимущим семьям и устранение проблем в сфере здравоохранения.

«Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведем в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию», — рассказал Медведев.

Как пишет РИА Новости, проект федерального бюджета рассмотрят в Правительстве РФ 19 сентября.

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