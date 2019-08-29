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Татар-информ

29 августа 2019, 07:18

Общество

На набережной Кабана казанцы смогут сдать вторсырье и поучаствовать в эковикторине

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Общество

На набережной Кабана казанцы смогут сдать вторсырье и поучаствовать в эковикторине

Организаторы анонсировали новую дату проведения «КультТорга» — мероприятие пройдет 31 августа.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В последний день лета, 31 августа, на набережной озера Кабан пройдет «КультТорг», сообщают организаторы. 

В этот день жители города смогут сдать вторсырье на переработку. Прием будет осуществляться с 2 до 5 часов дня. Принимаются пластиковые бутылки с маркировкой «1», «2», «4», жестяные и алюминиевые банки, макулатура (бумага, журналы, картон, старые книги), пластиковые карточки, крышки, зубные щетки, втулки от кассовых лент, трубочки. 

В рамках мероприятия пройдет маркет подержанных вещей. Также казанцы смогут приобрести различные экотовары, включая многоразовые бахилы, пелёнки, сумки, термокружки, бамбуковые щетки и пр. 

В 4 часа дня экоактивистка Елена Прокопова проведет увлекательную викторину с вопросами на тему «Влияние производства одежды на окружающую среду».

Ранее, в начале августа, организаторы отменили проведение мероприятия. 

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