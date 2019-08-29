Казанский лицеист выиграл «бронзу» на всемирных соревнованиях по робототехнике

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Учащийся седьмого класса лицея им. Лобачевского Никита Быльнов в составе команды Project Alpha завоевал «бронзу» на всемирных соревнованиях по робототехнике World Adolescent Robot Contest 2019, сообщает пресс-служба КФУ.

Россию на олимпиаде представляли три команды из Казани, Буинска, Новороссийска и Новосибирска. Отмечается, что команда Project Alpha отличилась в категории Regular Junior High.

«Время на решение задач было ограничено. Мне приходилось выполнять задания и адаптировать программу для робота очень быстро, чтобы уложиться во временные рамки», — рассказал Никита пресс-службе вуза.

Конкурс проводился в китайском Чунцине и объединил молодежь, интересующуюся технологиями и робототехникой.

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