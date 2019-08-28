В краеведческом музее Буинска открылась персональная выставка Рамили Ахметовой

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Буинском краеведческом музее состоялось открытие персональной выставки художницы Рамили Ахметовой под названием «Поэзия акварели», сообщает пресс-служба Буинского района.



Всего здесь будут экспонироваться 49 работ художницы, выполненных акварелью на холсте и бумаге.





На торжественном открытии с приветственным словом выступила заместитель руководителя исполкома Буинского района по социальным вопросам Лилия Садретдинова, которая перерезала символическую алую ленту. К ней присоединились автор работ, а также ее дочь Нурия Ахметова.



В рамках мероприятия заслуженный артист РТ Фирзар Муртазин исполнил для зрителей свои любимые композиции, преподаватели школы-искусств при РОО Газинур Хайрутдинов и Марат Мингалеев сыграли на баяне татарские мотивы.





Выставка работ Рамили Ахметовой будет экспонироваться до конца сентября.

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