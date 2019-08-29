Педагог призеров из РТ: «Субъективная оценка не позволила занять место, на которое мы рассчитывали»

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов, которые взяли «бронзу» в компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills 2019, при выполнении конкурсного задания не допустили ни одной ошибки. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала эксперт и педагог призеров Дамира Рамазанова.

«На чемпионате WorldSkills есть два вида оценок. Объективная оценка — это „сделал или не сделал“, здесь ребята отработали на все 100%. Они были единственной командой, которая не допустила ни одной ошибки. Также есть субъективная оценка, которую выставляют эксперты по определенным параметрам. К сожалению, субъективная оценка экспертов не позволила нам занять то место, на которое мы рассчитывали», — рассказала Дамира Рамазанова.

Она добавила, что стандарты и представление по составлению технической документации в азиатских и европейских странах разные. Поэтому, если европейские страны оценили работу высоко, то азиатские посчитали, что этого недостаточно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.