Минниханов передаст врачам «Мобильные поликлиники» и вручит госнаграды отличившимся татарстанцам

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в торжественной передаче новой автотехники подразделениям Минздрава РТ. В числе прочего врачам передадут три «Мобильные поликлиники», предназначенные для профилактических осмотров жителей сельских районов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Планируется торжественная церемония вручения Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым автомобилей учреждениям здравоохранения и социальной защиты РТ», – отметили в пресс-службе.

Как уточнила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, руководитель республики держит вопрос диспансеризации сельского населения на личном контроле. «Президент Татарстана почти на каждом еженедельном совещании в Правительстве РТ поднимал вопрос о "Мобильных поликлиниках", говорил о необходимости начать работу в районах, чтобы до конца года осуществить полную диспансеризацию сельчан Татарстана», – отметила собеседница агентства.

После передачи автотехники Рустам Минниханов планирует посетить Казанский зооботсад, чтобы ознакомиться с ходом строительства новых объектов. После этого в рабочем графике Президента РТ осмотр объектов исторического наследия в центре Казани.

Во второй половине дня руководитель республики проведет в Казанском Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград России и Татарстана, приуроченную ко Дню Республики Татарстан. Кроме этого Президент РТ планирует вручить автомобили победителям Республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований.

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