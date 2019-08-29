В Арске в рамках нацпроекта «Культура» открылся виртуальный концертный зал

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Центральной библиотеке Арска состоялось открытие Виртуального концертного зала. Арская централизованная библиотечная система стала обладателем гранта «Виртуальный концертный зал» федерального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура», сообщают организаторы.



Всероссийский виртуальный концертный зал является масштабным проектом Министерства культуры РФ. Это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать в режиме реального времени и в записи лучшие филармонические концерты.





Почетными гостями открытия стали министр культуры РТ Ирада Аюпова и глава Арского района Ильшат Нуриев.

Как отметила министр, на создание зала из федерального бюджета было выделено 300 тыс. рублей – на эти средства закупили необходимое оборудование (ноутбук, тв-панель, акустическую систему). На средства местного бюджета в зале провели косметический ремонт.

«Благодаря нацпроекту "Культура" в этом году мы открываем сразу несколько виртуальных концертных залов в республике. Сегодня, в Арске, накануне открытие состоялось в Болгаре и Мамадыше, а 3 и 4 сентября запланировано открытие в Бавлах и Елабуге, соответственно. В рамках нацпроекта из федерального бюджета на эти цели выделено 1,5 млн рублей», – рассказала глава ведомства в ходе встречи с жителями Арского района.



В программу открытия была включена трансляция концерта № 2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в библиотеке Болгара открыли виртуальный концертный зал.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.