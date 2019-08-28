«PROFдвижение-2019»: участникам камазовского форума доверили устранять реальные дефекты

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся молодежный форум «PROFдвижение-2019». В этом году он проводился в шестой раз при поддержке ПАО «КАМАЗ», Министерства труда, занятости и соцзащиты и Министерства промышленности и торговли РТ.

VI Всероссийский профориентационный форум был приурочен к объявленному в Татарстане Году рабочих профессий, а также к предстоящему 50-летию КАМАЗа. Ключевая тема форума звучала так: «Качество продукции через качество процессов» и перекликалась с одной из важных и приоритетных задач промышленной отрасли, связанной с повышением качества продукции.

«Интересно проходила и подготовка к мероприятию. Задолго до его начала будущим делегатам предложили поучаствовать в „Битве учебных заведений“. Учебные заведения в рамках организованного КАМАЗом конкурса боролись за возможность направить команду для участия на форум. В итоге отобрали 200 человек. География участников в этом году расширилась: в Набережные Челны приехали 12 команд из Краснодарского края, Волгоградской, Кемеровской, Саратовской областей, Башкирии, Чувашии и Татарстана. Автоград представили ребята из Набережночелнинского института КФУ и Камского государственного автомеханического техникума имени Васильева», — сообщил один из организаторов форума Ленар Мингазов.

Уже в первый день форума, незадолго до его открытия, ребята почувствовали, что такое камазовский бренд.

Одним из его составляющих, безусловно, является знаменитая команда «КАМАЗ-Мастер» — неоднократный чемпион международных ралли-марафонов «Дакар», «Шелковый путь» и других не менее значимых гонок. С ребятами встретился камазовский экипаж — пилот Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин и механик Иван Татаринов. Они не только продемонстрировали достоинства своего гоночного автомобиля и раздавали автографы, но и рассказали о захватывающих моментах соревнований, важности качественной подготовки автомобилей к таким испытаниям.

Торжественное открытие форума состоялось при участии министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клары Тазетдиновой, генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, заместителя руководителя исполкома Набережных Челнов Натальи Кропотовой и других.

«Профориентационное движение является одним из значимых направлений как в промышленной, так и в социальной политике республики. И это важно не только для Татарстана, но и для всей России. В Стратегии РТ до 2030 года утверждается, что человеческий капитал — одна из главных наших ценностей. И, как показывает „PROFдвижение-2019“, мы успешно развиваем это направление», — подчеркнул Альберт Каримов.

Министр также отметил, что КАМАЗ, на площадке которого проходит форум, считается мировым, российским и республиканским лидером по многим позициям: входит в двадцатку крупнейших мировых производителей коммерческого автотранспорта, является неизменным лидером российского рынка грузовых автомобилей, числится в первой десятке налогоплательщиков республики. Компания ежегодно вкладывает инвестиции в цифровую трансформацию производства и находится на передовой научно-технического процесса.

«На рынке труда Татарстана ощущается повышенный спрос на рабочие и инженерные профессии. В Набережных Челнах и Закамском регионе спрос на технические кадры растет в геометрической прогрессии. Так, предполагается, что в регионе к 2020 году будет создано более 30 тысяч высокопроизводительных мест. В планах ТОСЭР Набережных Челнов открыть до 10 тысяч рабочих вакансий. Потребности в кадрах ПАО „КАМАЗ“ в связи с его выходом на новый уровень цифровизации производства также неизменно повышаются. В этой ситуации вопрос привлечения выпускников вузов, в том числе и из других регионов, становится актуальным как никогда. Поэтому значение форума „PROFдвижение-2019“ сегодня трудно переоценить. Он дает возможность студентам „пощупать“ производство, „примерить“ будущую профессию на себя и найти свое место на перспективном предприятии», — отметила заместитель министра труда и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова.

«Мы в эти дни обсуждаем важные для всех вас вопросы профессионального определения и выбора. И мне приятно, что такая представительная компания собралась сегодня на нашей площадке. Задача КАМАЗа — подсказать вам опорные моменты, рассказать, как важно любить свою профессию, раскрыть все возможности для профессионального роста и развития. За последние три-четыре года мы многое изменили в нашем производстве силами наших инженеров и рабочих кадров. Вы побываете на основных заводах и увидите работу современного промышленного предприятия», — поприветствовал участников форума Сергей Когогин.

Сразу же после торжественного открытия форума ребята окунулись в познавательную среду. Для них был проведен тренинг в формате World-кафе на тему «Построение успешной карьеры». Фишка мероприятия заключалась в том, что модераторами групп стали топ-менеджеры КАМАЗа. Ребята из уст «генералов производства» услышали секреты продвижения по руководящей лестнице. Как нам удалось узнать, они давали довольно простые советы.

«Рост карьеры напрямую связан с тем, лежит у тебя душа к работе или нет. Если не лежит — никакие усилия не помогут тебе достичь значительных успехов. Обязательно нужно прислушиваться к зову сердца. Не обманывайте себя словами: „Зато здесь можно заработать больше денег“. Не получится заработать — так как профессионального роста без искорки внутри не бывает!» — поделился своим видением ключевого жизненного выбора один из них.

В течение форума организаторы приложили все усилия для того, чтобы «зажечь эту искорку». Так, на второй день «профориентационной пятидневки» участникам было предложено испытать свои команды на прочность. Отряды прошли 13 разнообразных этапов по маршрутному листу, что психологически сплотило их — ребята почувствовали себя единым целым.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» студент четвертого курса Кузбасского технического университета Петр Пылов, форум получился насыщенным и довольно продуманным с точки зрения полезности. «Навыки, которые мы получили на командообразующем тренинге, важны. Поскольку в некоторых случаях без „коллективного разума“ справиться с задачей бывает невозможно», — отметил участник форума.

В рамках образовательной части форума делегаты поработали с имеющимися и потенциальными рекламациями, изучали техпроцесс производства автомобиля, в том числе непосредственно посещая производственные площадки, провели собственное расследование по определению источников возникновения нареканий от потребителей, а по его итогам — разработали проект по их предупреждению.

Петр Пылов назвал эту часть программы «невероятно крутой». «Дефекты были не придуманные, а реальные. А значит, наша работа имела определенную ценность. Это уже была не игра», — с вдохновением отметил житель Кузбасса.

«Наша команда получила техзадание — устранить проблему, связанную с установкой полки на спецтехнике, которая изготавливалась по оборонному заказу. Когда прозвучало слово „оборонка“, все сразу поняли, насколько все серьезно. И подошли к работе с большой долей ответственности. Мы тщательно ознакомились с документацией, сделали перерасчеты и нашли уязвимое место в исполнении заказа. После чего сами разработали новый алгоритм действий и дали свои рекомендации», — рассказал Пылов.

При этом он заметил: «Я специализируюсь на информационных технологиях. На КАМАЗе нас детально познакомили с работой Департамента качества. И я увидел, насколько востребована моя специальность в этой части автомобильного производства. Например, в службе контроля качества сбор информации максимально автоматизирован. Здесь существует широкое поле деятельности для меня. Поэтому я буду рассматривать КАМАЗ как один из вариантов трудоустройства после окончания вуза».

«Я учусь в Чебоксарском институте (филиале) Московского политехнического университета. Сам из Ульяновска, перешел на четвертый курс, специализируюсь на энергетике, — рассказал корреспонденту ИА „Татар-информ“ Марсель Санатуллин. — Мне пора уже определяться с будущим трудоустройством, поэтому охотно согласился поучаствовать в камазовском форуме „PROFдвижение“. Конечно, ожидал, что нас „окунут“ в производство, но не знал, насколько это здорово. Работать с реальной задачей по устранению проблемы с качеством было чрезвычайно интересно. Нашей команде достался дефект в выхлопной системе — случалось, металлорукав разрывался при эксплуатации. Изучили чертежи и выдвинули версию, что разрыв происходит в тех случаях, когда глушитель смещен. Камазовцы, как выяснилось, с такой точки зрения не рассматривали проблему».

По словам Марселя, ему запомнилась также игра «Собери „КАМАЗ“». «Были полезны сведения по подготовке презентации и подаче своего продукта. Это очень важно. Ведь бизнес без умелого продвижения продукта на рынке выжить не может», — отметил гость.

Представитель Краснодарского края Дмитрий Коротаев присоединился к мнению других форумчан. «КАМАЗ поразил уровнем своего доверия молодым. Одно дело — быть в статусе гостя и смотреть на все со стороны, другое — становиться участником производственного процесса. Это был умелый психологический ход, и он удался на славу — мы, форумчане, все под впечатлением», — сказал участник «PROFдвижения».

«Цель нашего форума достигнута: мы привлекли внимание молодежи к рабочим профессиям, заинтересовали их перспективой работы на ПАО „КАМАЗ“. И, судя по вопросам, которые ребята задавали нам под конец форума, некоторые уже готовы писать резюме для приема на работу. Безусловно, самые активные участники приглашения от компании получат», — отметили организаторы «PROFдвижения».

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