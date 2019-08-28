Более 200 будущих школьников Высокогорского района получили ранцы

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» детям из Выскогороского района вручили специальные ранцы – большие, удобные и с традиционным сюрпризом внутри, пишут «Высокогорские вести».



Всего в данном районе рюкзаки получили более двухсот детей. Акция стартовала еще в начале лета в Дубъязах. На этот раз вручение портфелей прошло в Центральном и Шапшинском Домах культуры.

Поздравить детей с началом нового этапа их жизни и вручить им портфели приехал глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.





«Желаю вам, ребята, чтобы вы учились только на отлично, родителям и учителям – терпения. Сейчас у вас очень много возможностей!» – выразил пожелания глава района.





Поддержать творческими номерами детей пришли и их будущие одноклассники. Они пели и танцевали, а также проводили интерактивные игры, чтобы ребята поняли, что школа – это не скучные уроки, а новые знания и друзья.





Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в 2007 году. Проект направлен на оказание социальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей, приемным детям и детям с особенностями в развитии.

Всего же в Высокогорском районе впервые в этом году за парты сядут около 800 детей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.