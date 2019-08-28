WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 02:00

Наука и образование

Более 200 будущих школьников Высокогорского района получили ранцы

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Наука и образование

Более 200 будущих школьников Высокогорского района получили ранцы

Фото: biektaw.ru

В Высокогорском районе впервые в этом году за парты сядут около 800 детей.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» детям из Выскогороского района вручили специальные ранцы – большие, удобные и с традиционным сюрпризом внутри, пишут «Высокогорские вести».

Всего в данном районе рюкзаки получили более двухсот детей. Акция стартовала еще в начале лета в Дубъязах. На этот раз вручение портфелей прошло в Центральном и Шапшинском Домах культуры.

Поздравить детей с началом нового этапа их жизни и вручить им портфели приехал глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.



«Желаю вам, ребята, чтобы вы учились только на отлично, родителям и учителям – терпения. Сейчас у вас очень много возможностей!» – выразил пожелания глава района.



Поддержать творческими номерами детей пришли и их будущие одноклассники. Они пели и танцевали, а также проводили интерактивные игры, чтобы ребята поняли, что школа – это не скучные уроки, а новые знания и друзья.



Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в 2007 году. Проект направлен на оказание социальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей, приемным детям и детям с особенностями в развитии.

Всего же в Высокогорском районе впервые в этом году за парты сядут около 800 детей.

 

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