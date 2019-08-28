Заинские поисковики подняли шесть бойцов Красной армии на местах сталинградских сражений

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Заинский военно-патриотический клуб «Гвардия» принял участие в раскопках в Волгоградской области. Раскопки проводились на местах сталинградских сражений на хуторе Донской, передает «Заинск-информ».





Заинские поисковики Владимир Яковлев, Михаил Романов и руководитель клуба «Гвардия» Виктор Никифоров работали в составе сводного татарстанского отряда совместно с альметьевским отрядом «Десант» и нурлатской командой «Боевое братство».

«Вахта памяти» длилась две недели – с 10 по 24 августа. За это время сводный татарстанский отряд поднял шесть бойцов Красной армии. Все останки были тщательно описаны и переданы для захоронения на Россошинском военном мемориале.





Также поисковикам удалось обнаружить фрагменты американского танка и крыло самолета.

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