Житель Нижнекамска перепел вирусный трек Лэйны, рассказав в нем о татарстанских брендах

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Тагир Ашрапов из Нижнекамска опубликовал на своей странице «ВКонтакте» кавер на песню Лэйны «Малай на белом барсе».



Композиция нижнекамца представлена на татарском языке с русскими субтитрами. Ролик парня за два дня посмотрело свыше 30 тыс. пользователей.



В своем видео Тагир проехался по деревням республики и рассказал о татарстанских брендах: спел про чистопольские часы, про алексеевские дороги, про атабаевских гусей, и, конечно, нефть и чак-чак. Не забыл и про президентов РТ Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева.

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