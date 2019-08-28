Сельчане Спасского района передали 22 наказа мобильной приемной «Единой России»

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Спасском районе работала мобильная общественная приемная «Единой России». Свои предложения и пожелания в этот раз высказали жители Никольского, Аграмаковки, Ямбухтина, пишет газета «Новая жизнь».



Всего от сельчан поступило 22 наказа. Больше всего жителей волнует внутрипоселенческие дороги, реализация сельскохозяйственной продукции, программы для получения жилья молодым семьям и многое другое. Все они были приняты в работу.





Мобильная общественная приемная «Единой России» работает в республике с прошлого месяца. По утвержденному графику она собирает наказы от жителей различных районов республики и передает их кандидатам в депутаты Госсовета РТ от партии.



Также любой желающий может отправить свое обращение на сайт «Мой депутат», а также позвонить по телефону «горячей линии».





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала работы мобильных приемных жители Татарстана передали более 1,5 тысяч предложений и наказов.

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