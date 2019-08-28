В библиотеке Болгара открыли виртуальный концертный зал

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В межпоселенческой центральной библиотеке Болгара в рамках реализации национального проекта «Культура» состоялось открытие виртуального концертного зала, пишет газета «Яна тормыш».

Виртуальный концертный зал – один из ключевых достижений в формировании открытого культурного пространства при помощи интернет-технологий. Он позволят в режиме онлайн или в записи смотреть лучшие концерты российских и зарубежных исполнителей, а также спектакли. Для этого в читальном зале установили большой плазменный экран, колонки, усилитель. Планируется также транслировать специальные программы, рассчитанные на детскую аудиторию.

Данный проект, который в Спасском районе реализуется первым из пяти по республике, особенно важен для поклонников классической, камерной, джазовой, органной музыки. Люди, независимо от места проживания, могут посещать самые лучшие и престижные концерты, не выезжая из города.

Открытие концертного зала состоялось при участии главы исполкома района Валерия Осокина, начальника отдела культуры Фархата Низамова, директора межпоселенческой центральной библиотеки Марины Бедовой.

«Хотелось бы, чтобы это оборудование постоянно служило людям, обогащало их духовно, повышало культурный уровень», – отметил Валерий Осокин

Во время открытия собравшимся показали в записи фрагмент концерта, посвященного 85-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева, «Запомни этот миг!», который проходил в Московской филармонии.

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