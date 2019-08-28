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Татар-информ

29 августа 2019, 06:16

Общество

В Нижнекамске появится братская могила с прахом 18 бойцов «татарского» батальона

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Общество

В Нижнекамске появится братская могила с прахом 18 бойцов «татарского» батальона

Фото: e-nkama.ru

Братская могила разместят на аллее почетных граждан нижнекамского городского кладбища.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). На городском кладбище Нижнекамска появится братская могила. В ней будут захоронены 18 солдат, погибших в бою около города Великие Луки во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Работу по поднятию бойцов отряд «Поиск» вел в Псковской области с 2002 года.

80-й лыжный батальон формировался в Казани из местных призывников, среди 561 человека были и уроженцы нижнекамской земли. Больше половины из них погибли, пока добирались до точки назначения (зимой 1942 года были сорокаградусные морозы, обозы с питанием отставали из-за снега), а во время боя у деревни Липенка погибли еще около ста человек.

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Свою жизнь «татарский» батальон, как его называли тогда, отдал дорогой ценой, уничтожив фашистов, превосходящих численностью наших бойцов.

Бой длился около суток. Выжившим было приказано продвигаться дальше, а местные жители хоронили солдат из Татарии, Башкирии и Сибири.

Спустя полвека нижнекамские поисковики разыскали часть бойцов. У большинства из них нашлись родственники – иногда приходилось использовать экспертизу ДНК.

Братская могила появится на аллее почетных граждан нижнекамского городского кладбища. Об этом на деловой планерке сообщил мэр Айдар Метшин. Также он напомнил, что сейчас ведутся строительные работы на монументе Победы. «Наша задача – завершить реконструкцию к главной дате следующего года, 75-й годовщине Великой Победы», – отметил глава района.

 

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