В Азнакаевском районе до 1 октября капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе запланировано проведение капитального ремонта в 29 многоквартирных домах по 69 видам работ на общую сумму 84,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.
Работы выполняют десять субподрядных организаций. Капремонт проходит в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Татарстана.
Согласно графику ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши, фасада завершат к началу отопительного сезона – 15 сентября, сроки окончания остальных видов работ – 1 октября.
Бугульминская зональная жилищная инспекция осуществляет проверку качества и сроков выполнения работ. По словам специалистов, все работы ведутся с хорошим качеством и соблюдением сроков производства работ.
«На сегодняшний день в домах выполнено более 95% от общего объема запланированных работ», – отмечает источник.