WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 00:37

Общество

В Азнакаевском районе до 1 октября капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов

Рекомендуем

Общество

В Азнакаевском районе до 1 октября капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов

Фото: архив

На сегодняшний день в домах выполнено более 95% от общего объема запланированных работ.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе запланировано проведение капитального ремонта в 29 многоквартирных домах по 69 видам работ на общую сумму 84,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

Работы выполняют десять субподрядных организаций. Капремонт проходит в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Татарстана.

Согласно графику ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши, фасада завершат к началу отопительного сезона – 15 сентября, сроки окончания остальных видов работ – 1 октября.

Бугульминская зональная жилищная инспекция осуществляет проверку качества и сроков выполнения работ. По словам специалистов, все работы ведутся с хорошим качеством и соблюдением сроков производства работ.

«На сегодняшний день в домах выполнено более 95% от общего объема запланированных работ», – отмечает источник.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В кукморском Дворце бракосочетания провели круглый стол при участии золотых юбиляров и молодых семей
Новости дня
01:02
В библиотеке Болгара открыли виртуальный концертный зал

Во время открытия собравшимся показали в записи фрагмент концерта, посвященного 85-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.

00:37
В Азнакаевском районе до 1 октября капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов

На сегодняшний день в домах выполнено более 95% от общего объема запланированных работ.

28.08 23:42
Елабужские садоводы получили господдержку на развитие инфраструктуры СНТ

Республика выделила 7 млн рублей на решение проблем с водоснабжением и вывозом мусора.

28.08 23:18
В Дамаске достроили школу благодаря жителям Нижнекамска и других городов

Образовательное учреждение располагается в столичном районе Барзех.

28.08 23:04
На августовской конференции учителей в Елабуге вручили премии победителям конкурса «Признание»

Общий фонд муниципального конкурса составил 300 тыс. рублей.

28.08 22:41
К началу учебного года мобильное приложение в РФ сможет уведомлять водителей о приближении к школам
28.08 22:20
В кукморском Дворце бракосочетания провели круглый стол при участии золотых юбиляров и молодых семей

Во время встречи участники затронули вопросы о привлечении молодежи в район, улучшении демографической ситуации и предотвращении разводов.

28.08 22:06
В Буинском районе после капитального ремонта открылась Кайбицкая школа

45 детей и 13 педагогов встретят новый учебный год в обновленной школе.

28.08 21:46
В Елабуге прошел республиканский конкурс среди строителей-каменщиков

За звание лучшего мастера боролись 14 команд из разных районов РТ.

28.08 21:39
В Буинском районе пятилетняя девочка упала в сливной колодец и утонула

Трагедия произошла сегодня вечером в селе Рунга.

28.08 21:36
Гроссмейстер из Татарстана завоевал «серебро» этапа Кубка мира по русским шашкам

Соревнования прошли 27 августа в болгарском городе Кранево.

28.08 21:04
В Доме Дружбы народов РТ откроется выставка об экзотических профессиях

На выставке будут представлены экзотические профессии — клоуна и шута, и совсем экстремальные – художника за полярным кругом.

28.08 20:56
Министр молодежи РТ поздравил волонтеров WorldSkills Kazan 2019 с завершением чемпионата

Дамир Фаттахов выступил на завершающей вечеринке для волонтеров.

28.08 20:50
В Заинске стартовал всероссийский турнир по хоккею на призы Евгения Давыдова

Турнир проводится в девятый раз, в этом году в нем принимают участие восемь команд.

28.08 20:49
Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи: Волонтеры стали лицом чемпионата

Лучших волонтеров мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 наградили на «Казань Арене».

28.08 20:39
Около 90 студентов вузов начнут получать стипендии Президента Татарстана с нового учебного года

Президентская стипендия назначена победителям и призерам всероссийских олимпиад школьников.

28.08 20:37
В Казани пьяный водитель «Яндекс.Драйв» протаранил такси, пытаясь скрыться от полиции

Авария произошла сегодня днем на улице Рахимова возле поворота на Левченко.

28.08 20:35
Министерство спорта РТ закупит спортивный инвентарь почти на 4 млн рублей

Деньги пойдут на экипировку для лыжных гонок, прыжков с трамплина, сноуборда и гребного спорта.

28.08 20:24
Лейла Фазлеева наградила лучших волонтеров WorldSkills благодарственными письмами

Четыре волонтера чемпионата удостоились благодарственных писем Президента РТ.

28.08 20:19
После вмешательства ОНФ РТ в реконструируемом парке «Чебурашка» в Елабуге установили ограждения

Местные жители пожаловались на то, что конструкции старого парка снесли, строительный мусор так и не вывезли, а на территории продолжают играть дети.

28.08 20:08
Сельхозпроизводитель Муслюмовского района РТ получит более 6 млн рублей на строительство коровника

Кредитные средства предприниматель получит в рамках программы «Предпринимательство на селе».

28.08 20:01
Новый президент WorldSkills волонтерам: Вы были лучшими волонтерами за всю историю чемпионатов

Президент WorldSkills Йос де Гой выступил на вечеринке волонтеров чемпионата профессионального мастерства.

28.08 19:52
В Казани для обеспечения многодетных семей бесплатными участками необходимо 833 га земли

Получения земельных участков в республике ожидают 7039 многодетных семей.

28.08 19:43
Ольга Васильева назвала два фактора успеха сборной России на WorldSkills Kazan 2019

В общем медальном зачете сборная России заняла второе место на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству.

28.08 19:18
Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане 29 августа

Северный ветер усилится до 17 м/с.

События