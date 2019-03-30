В Азнакаевском районе до 1 октября капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе запланировано проведение капитального ремонта в 29 многоквартирных домах по 69 видам работ на общую сумму 84,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.



Работы выполняют десять субподрядных организаций. Капремонт проходит в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Татарстана.



Согласно графику ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши, фасада завершат к началу отопительного сезона – 15 сентября, сроки окончания остальных видов работ – 1 октября.



Бугульминская зональная жилищная инспекция осуществляет проверку качества и сроков выполнения работ. По словам специалистов, все работы ведутся с хорошим качеством и соблюдением сроков производства работ.



«На сегодняшний день в домах выполнено более 95% от общего объема запланированных работ», – отмечает источник.

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