В Буинском районе после капитального ремонта открылась Кайбицкая школа

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 28 августа, в Буинском районе торжественно открылась Кайбицкая общеобразовательная школа после проведенного в ней капитального ремонта, сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

Открытие образовательного учреждения состоялось при участии главы района Марата Зяббарова, начальника Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Лилии Ахметзяновой, руководителя исполкома Буинского района Раниса Камартдинова, главы Кайбицкого сельского поселения Нияза Абдрахманова, руководитель подрядной организации Раяна Абузярова.





Учебное заведение функционирует с 1984 года. С тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Острая необходимость ремонта не позволяла в полной мере осуществлять образовательный процесс.



На ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 29,5 млн рублей. Подрядная организация провела большой объем строительных работ в оптимальные сроки и с хорошим качеством. Благодаря этому 45 детей и 13 педагогов встретят новый учебный год в обновленной школе.



Глава района Марат Зяббаров проверил качество проведенных работ и высоко оценил обновленное здание. «Школа после капитального ремонта готова к началу учебного года. Надеюсь, что она воодушевит учеников на новые победы в учебе!» – пожелал Марат Азатович.



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