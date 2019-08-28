На августовской конференции учителей в Елабуге вручили премии победителям конкурса «Признание»

(Елабуга, 28 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В новом учебном году в школах Елабуги будут делать упор на реализацию задач, поставленных в рамках национального проекта «Образование». Одно из ключевых мест будет отведено работе классных руководителей. Об этом сегодня на ежегодной августовской конференции заявил начальник управления образования Ривал Зарипов.

По традиции перед новым учебным годом для обсуждения планов учительство Елабуги собралось во Дворце культуры. «Именно воспитание сегодня выходит на первый план, надо доходить до каждого ученика, и нужен адресный подход, потому что каждый ребенок это личность. Эту личность надо воспитывать, и это будем делать мы — елабужские педагоги», — отметил начальник управления образования Ривал Зарипов, обращаясь к учителям.

С началом нового учебного года педагогов поздравил глава района Геннадий Емельянов. Он отметил, что в районе многое делается для поддержки как учителей, так школьников. «В районе для поддержки нашей талантливой молодежи были утверждены гранты за достижения в научно-исследовательской деятельности. В этом году 45 учащихся получили денежные премии на сумму 375 тыс. рублей. Кроме того, мы продолжаем активную деятельность по ремонту и строительству образовательных учреждений. Это наша работа, но основную нагрузку несете все-таки вы, воспитатели и учителя, на которых сегодня возложена забота о 15 тыс. наших детей. Это огромное количество юных елабужан, которым требуются ваш профессионализм, опыт, а также терпение, любовь», — отметил Геннадий Емельянов.

Новый учебный год елабужские школы встречают с обновленной материально-технической базой, сразу 3 образовательных объекта в рамках нацпроекта закупили новое оборудование, но главное, в городе началось строительство новой полилингвальной школы. «Это будет современный комплекс с суперсовременным оборудованием. Единственное, нам сегодня нужно будет плотно заниматься комплектованием профессиональных кадров, ведь здесь дети не просто будут изучать английский, русский и татарские языки, но само преподавание предметов будет вестись на этих же языках. В этом направлении предстоит большая совместная работа со многими учебными заведениями республики. Параллельно мы комплектуем учебно-наглядными пособиями и укрепляем материально-техническую базу наших детских садов. В сентябре заработает новый детский сад, тоже один из объектов полилингвального комплекса», — отметил начальник управления образования.

В этом году впервые в елабужские школы придут 12 молодых специалистов. Все они сегодня получили подарки от профсоюза учителей, еще 20 педагогам, победившим в муниципальном конкурсе «Признание», глава района Геннадий Емельянов вручил дипломы и денежные премии. Сумма грантов варьировалась от 5 до 80 тыс. рублей. «В зависимости от весомости их вклада», — пояснили в управлении образования. А общая сумма муниципальной премии «Признание» лучшим педагогам района составила 300 тыс. рублей.

Также мраморном зале Двора культуры были представлены образовательные проекты с участием коллективов школ и детских садов. Здесь же состоялась презентация экспозиции «Музей в чемодане» — каждая школа города и района, а также работники учреждений дополнительного образования, подготовили мини-выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Теперь эта передвижная выставка будет радовать глаз елабужан и на других общегородских мероприятиях.

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