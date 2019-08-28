Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи: Волонтеры стали лицом чемпионата

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи назвал волонтеров мирового чемпионата по профессиональному мастерству гордостью соревнований.

«В течение пяти лет, пока мы приезжали в Казань, мы видели, как развивается Казань, и, безусловно, вы смогли внести огромный вклад в это развитие. Вы смогли прикоснуться к чемпионату такого рода. Для меня вы являетесь лицом чемпионата, вы согрели всех гостей своим теплом», — отметил Хоуи.

Он отметил лучших волонтеров и наградил их благодарственными письмами от Президента РТ, а также Кабмина Татарстана.

В награждении приняли участие заместитель гендиректора по организации чемпионатов по стандартам WSI федерального и международного уровня Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Карина Саликова. Она также отметила большой вклад волонтеров открытие и закрытие чемпионата, которые проходили на футбольном стадионе «Казань Арена».

«То, что произошло вчера (закрытие чемпионата рабочих профессий Worldskills Kazan 2019 — прим. Т-и) и то, что вы сделали в день открытия чемпионата — это ваша огромная заслуга. Ваша поддержка приносила сборной России победу в компетенциях, и, конечно же, благодаря вам она смогла занять второе место в общекомандном зачете», — поблагодарила волонтеров Саликова.

Отличившихся волонтеров поздравила и замминистра просвещения РФ Ирина Потехина. «Спасибо за то, что вы были с нами, спасибо вам за то, что вы помогли нам всем испытать чувства радости и получить массу положительных эмоций. И, конечно, я вас поздравляю с тем, что вы смогли прикоснуться к такому мировому событию, как WorldSkills», — поблагодарила волонтеров Потехина.

Всего в проведении мирового чемпионата WorldSkills задействовали более 2,5 тыс. волонтеров. Сегодня на территории «Казань Арены» для них проходит завершающая вечеринка, где выступают известные российские артисты и творческие коллективы Казани.

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