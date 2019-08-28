Министр молодежи РТ поздравил волонтеров WorldSkills Kazan 2019 с завершением чемпионата

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поздравил волонтеров мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 на финальной вечеринке для них.

«Доброго вечера, лучшая молодежь страны. Вы — наши главные люди всех чемпионатов. В первую очередь хочется сказать вам слова благодарности. Я искренне хотел бы пожелать вам, чтобы бы вы получали максимум эмоций от того, что вам доверено. Поздравляю вас с завершением чемпионата мира WorldSkills», — обратился к волонтерам министр молодежи РТ.

Также ранее волонтеров поблагодарили президент WorldSkills Йос де Гой, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, исполнительный директор WorldSkills International Девид Хоуи и заместитель министра Просвещения РФ Ирина Потехина.

Всего в проведении мирового чемпионата WorldSkills задействовали более 2,5 тыс. волонтеров. Сегодня на территории «Казань Арены» проходит завершающая вечеринка них, где выступают российские звезды и творческие коллективы Казани.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях.

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