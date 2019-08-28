В Казани пьяный водитель «Яндекс.Драйв» протаранил такси, пытаясь скрыться от полиции

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Казани пьяный 39-летний водитель арендного авто «Яндекс.Драйв» протаранил такси, пытаясь скрыться от полиции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС.

«Сегодня днем на улице Рахимова водитель арендного автомобиля "Яндекс.Драйв", увидев инспекторов ГИБДД, попытался скрыться от них в потоке машин, но не рассчитал скорость и дистанцию, и врезался в автомобиль такси», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС.

39-летнего водителя арендной «Шкоды» с характерными признаками алкогольного опьянения задержали. Мужчина отказался от медосвидетельствования. Арендную машину поместили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку.

В результате ДТП никто не пострадал.

Это уже второй случай за день, когда водители арендных авто находятся на рулем в нетрезвом виде. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на улице Достоевского был задержан 26-летний водитель «Яндекс.Драйв», который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.