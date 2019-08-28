Около 90 студентов вузов начнут получать стипендии Президента Татарстана с нового учебного года

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). С нового учебного года 89 студентов государственных вузов, расположенных в Татарстане, будут получать стипендии Президента республики Рустама Минниханова. Соответствующий указ вышел 27 августа.

Президентские стипендии, которые назначаются с 1 сентября 2019 года на весь период обучения, будут получать студенты очной формы обучения, постоянно проживающие в Татарстане (36 человек), а также приехавшие из других субъектов России (53 человека), сообщили ИА «Татар-информ» в Министерстве образования и науки РТ.

В частности, это победители и призеры всероссийских олимпиад школьников 2015 – 2019 годов и победители школьных олимпиад, указанных в утвержденном федеральном перечне.

«Стипендию выплачивает Минобрнауки РТ. Первое назначение президентской стипендии было в 2011 году. За эти годы произошла тенденция к увеличению числа стипендиатов. Если в 2011 году она была назначена 11 студентам, то в 2019-м – уже 89. Эта мера направлена на стимулирование выпускников школ к тому, чтобы они оставались в Татарстане, и для привлечения в наши вузы студентов из других субъектов», – рассказали в министерстве.

Президентскую стипендию в размере 5,5 тыс. рублей студенты будут получать ежемесячно помимо иных выплат.

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