WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 20:24

Общество

Лейла Фазлеева наградила лучших волонтеров WorldSkills благодарственными письмами

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Общество

Лейла Фазлеева наградила лучших волонтеров WorldSkills благодарственными письмами

Фото: Султан Исхаков/архив

Четыре волонтера чемпионата удостоились благодарственных писем Президента РТ.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поблагодарила и наградила лучших волонтеров чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. 

«Я сразу хочу сказать вам (волонтерам — прим. Т-и) много благодарностей за наш совместный труд. В каждой точке чемпионата были вы, вы дарили свои эмоции людям. С окончанием чемпионата! WorldSkills Kazan 2019 — это, прежде всего, ваша работа», — поблагодарила волонтеров WorldSkills Лейла Фазлеева на завершающей вечеринке. 

Благодарности от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова получили Ксения Масленкова, Полина Усейнова, Ильсур Хабибуллин и Регина Шаяхметова. 

Также 10 волонтеров чемпионата благодарственными письмами от Кабинета Министров РТ. 

Всего в проведении мирового чемпионата WorldSkills задействовали более 2,5 тыс. волонтеров. Сегодня на территории «Казань Арены» для них проходит завершающая вечеринка, где выступают известные российские артисты и творческие коллективы Казани. 

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях.

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