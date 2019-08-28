Новый президент WorldSkills волонтерам: Вы были лучшими волонтерами за всю историю чемпионатов

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Президент WorldSkills Йос де Гой поблагодарил казанских волонтеров за помощь в мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

«Вы были лучшими волонтерами за всю историю чемпионатов WorldSkills. Почти все наши делегации вернулись домой, и они покидали Россию и Казань со словами, что волонтеры были дружелюбны, и они были счастливы. Спасибо! Очень надеюсь снова встретиться с вами в Казани», — сказал волонтерам Йос де Гой во время вечеринки.

В проведении мирового чемпионата WorldSkills помогали более 2,5 тыс. волонтеров. Сегодня на территории «Казань Арены» для них проходит завершающая вечеринка.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях.

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