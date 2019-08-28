Сельхозпроизводитель Муслюмовского района РТ получит более 6 млн рублей на строительство коровника

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Сельхозпроизводитель Муслюмовского района Татарстана получит 6,640 млн рублей кредитных средств на разведение крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Подведомственный Министерству экономики Татарстана Гарантийный фонд республики поддержал планы предпринимателя по строительству нового коровника, выступив поручителем при получении займа», — говорится в сообщении.

Кредитные средства планируют потратить на строительство нового коровника на 60 голов для увеличения производства молока и мяса. Стоимость проекта составляет чуть больше 8 млн рублей, из которых 6,640 — кредитные средства АО МСП Банк. Гарантийный фонд РТ предоставил поручительство банку почти на 4 млн рублей в рамках программы «Предпринимательство на селе».

Программа «Предпринимательство на селе» была запущена чуть больше года назад. Специальные условия выдачи поручительств в размере до 70% от суммы обязательств, а комиссия 0,5% годовых сделали ее востребованной.

В фонде напомнили, что с начала года по этой программе выдано 21 поручительство на сумму 44,6 млн рублей, а общая сумма привлеченных кредитов составила 149,8 млн рублей.

Также сельхозпроизводителям республики доступны программы «Стандартный» и «Согарантия».

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