Ольга Васильева назвала два фактора успеха сборной России на WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Две составляющие определили успех сборной России на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019. Об этом заявила министр просвещения России Ольга Васильева в интервью ИА «Татар-информ».

Глава Минпросвещения заметила, что Россия присоединилась к международному движению WorldSkills в 2012 году, а уже в 2013-м боролась за право провести мировой чемпионат по профессиональному мастерству. По мнению Ольги Васильевой, на успех сборной России на 45-м чемпионате мира в Казани повлияли два фактора.

«Это общероссийский соревновательный дух, потому что мы ребята азартные. И второе – это федеральные и региональные системные вложения в сферу среднего профессионального образования. То есть WorldSkills совпал с инвестициями в среднее профессиональное образование, а также соревновательный дух, подготовка команды, мастеров, наставников, экспертов, переход на региональные и национальные чемпионаты дали очень мощный толчок. Сопоставление двух составляющих дало такой синергетический эффект», – пояснила министр.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях.

Сборная России завоевала 22 медали. В частности, 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые и 25 медальонов за профессионализм. В общем медальном зачете национальная сборная заняла второе место, уступив Китаю.

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