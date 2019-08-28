Минниханов обсудил итоги WorldSkills Kazan 2019 с руководством WorldSkills International

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством WorldSkills International в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Были подведены итоги совместной работы над подготовкой и проведением 45-го мирового чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани 22 — 27 августа 2019 года», — говорится в сообщении.

Минниханов поблагодарил руководство мирового движения WorldSkills International за внимание и поддержку во время подготовки и проведения чемпионата в Казани, а также вручил им Благодарность Президента РТ.

Он отметил, что движение WorldSkills и 45-й чемпионат оставляют в России весомое наследие и способствует популяризации профессионального мастерства.

Отмечается, что на встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в части развития профессионального образования и участия в содействии и подготовке Европейского чемпионата в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Со стороны WorldSkills International во встрече приняли участие экс-президент WorldSkills International Саймон Бартли и вновь избранный президент WorldSkills International господин Йос де Гой.

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