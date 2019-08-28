Фарид Мухаметшин и Ван Юнцин оценили инновационные разработки IT-компаний Казани

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Заместитель председателя Народного политического консультативного совета КНР Ван Юнцин и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня посетили ряд инновационных организаций Казани, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Руководитель китайской делегации интересовался развитием IT-технологий в Татарстане», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Так, в Казанском техникуме информационных технологий и связи гостям презентовали возможности подготовки специалистов для отрасли связи, учебные программы и проекты Межрегионального центра компетенций. Министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал о взаимодействии техникума с крупными IT-предприятиями республики, а также поделился опытом организации участия студентов в чемпионатах WorldSkills.

Фарид Мухаметшин и Ван Юнцин побывали в полигонах «Мобильная робототехника» и «IT-программные решения для бизнеса», лаборатории «Звуковое и телевизионное вещание», мастерской системы коммуникаций. Они побеседовали с преподавателями, мастерами и студентами техникума, оценили их разработки.

В Казанском ИТ-парке были представлены достижения Татарстана по внедрению передовых технологий в сфере медицины и мониторинга чрезвычайных ситуаций. С ними ознакомились руководители компании «Эйдос-Медицина» и Центра мониторинга ГЛОНАСС+112.

Делегация Китая 27 августа приняла участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. На мероприятии состоялась передача флага WorldSkills представителям Китая, которые проведут 46-й чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills в 2021 году в городе Шанхай.

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