В Казани для обеспечения многодетных семей бесплатными участками необходимо 833 га земли

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Для обеспечения стоящих в очереди многодетных семей бесплатными участками необходимо 833 гектаров, для решения этой проблемы в Казани создадут рабочую группу. Об этом сообщает РБК.

На совещании по вопросу обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками, которое прошло сегодня в исполкоме, прозвучало, что в реестр многодетных семей на сегодняшний день включено более 12,4 тыс. семей. На старте программы в 2011 году их было 1,2 тыс.

По словам председателя Комитета земельных и имущественных отношений РТ Рената Галяутдинова, в день на учет в администрациях района ставят от 100 до 140 многодетных семей.

«На сегодняшний день закон обязывает нас предоставить земельные участки еще 7039 многодетным семьям, для этой цели необходимо 833 га свободных земель», — сказал Галяутдинов.

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