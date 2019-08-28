(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Следком проводит проверку после видео с избиением девочки в казанских Дербышках, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В процессе мониторинга соцсетей был выявлен ролик, на котором девочка избивает другую девочку-подростка в одном из дворов в поселке Дербышки. По данному факту начата доследственная проверка», – уточнил Шептицкий.

Правоохранители проводят мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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