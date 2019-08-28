В Набережных Челнах по требованию прокуратуры работникам предприятия заплатили 11 млн рублей долга

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах по требованию прокуратуры работникам предприятия заплатили 11,6 млн рублей долга, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Как выяснилось, в местной организации 245 рабочим не выдали зарплату за май, еще 321 работнику – за июнь. По итогам проверки прокуратура потребовала, чтобы директор устранил нарушения и наказал виновных», – рассказал Галиев.

В отношении руководителя предприятия возбудили дело о нарушении трудового законодательства. Мужчину дисквалифицировали на один год.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства всем рабочим выплатили задолженности.

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