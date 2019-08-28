После вмешательства ОНФ РТ в реконструируемом парке «Чебурашка» в Елабуге установили ограждения

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Татарстане на территории парка «Чебурашка» в Елабуге установили оградительный забор и повесили паспорт будущего объекта с проектом реконструкции и контактными данными подрядчиков, сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.



Ранее местные жители пожаловались на то, что конструкции старого парка снесли, строительный мусор так и не вывезли, а на территории продолжают играть дети, так как доступ в парк остался открытым.



В июле 2019 года к решению проблемы подключились активисты Общероссийского народного фронта. Они зафиксировали, что общественное пространство было полностью разрушено экскаваторами, дети продолжали играть на территории парка с демонтированным оборудованием, что создавало риск получения травм. Было принято решение обратиться к городским властям и установить ограждение. Руководство города поддержало инициативу.



Член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев отметил, что после того, как удалось добиться соблюдения норм безопасности этого строительного объекта, следует обратить внимание на качество выполняемых работ. В будущем активисты проведут повторный мониторинг этой площадки.

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