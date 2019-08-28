Восьмиклассник из Казани завоевал «золото» на Европейской олимпиаде по информатике

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Восьмиклассник из Казани Булат Харисов в составе сборной России поучаствовал в Европейской олимпиаде юниоров по информатике (eJOI2019) в Словении и завоевал золотую медаль, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

В общекомандном зачете Россия заняла второе место на соревнованиях, уступив программистам из Румынии. В копилке российской сборной две золотые и две серебряные медали. Помимо Булата Харисова золотую медаль получил челябинец Даниил Клищ, «серебро» досталось москвичам — Николаю Павлеку и Дмитрию Галатенко.

Сборную России к соревнованиям подготовил Университет Иннополис, где прошли учебно-тренировочные сборы для формирования российской команды. Чтобы попасть в состав сборной, школьникам нужно было успешно выступить в заключительном или региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике и на первой Всероссийской олимпиаде по информатике им. М. Келдыша.

Всего в соревнованиях приняло участие 23 страны и 86 программистов из Армении, Бельгии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Франции, Греции, Венгрии, Латвии, Молдовы, Турции, Украины и других стран.

eJOI (European Junior Olympiad in Informatics) — соревнование программистов до 15 лет, которое проводится по правилам Международной олимпиады по информатике. Олимпиада юниоров по информатике впервые прошла в 2017 году в столице Болгарии. В прошлом году соревнование принимал на своей площадке Университет Иннополис. Тогда российские школьники выступили двумя сборными и завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали.

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