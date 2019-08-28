WORLDSKILLS-2019

Динара Прокопьева

28 августа 2019, 17:50

Культура

«Песня должна нести жизнь»: артисты проекта «Надежда» выступили в казанском парке «Крылья Советов»

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Культура

«Песня должна нести жизнь»: артисты проекта «Надежда» выступили в казанском парке «Крылья Советов»

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Вокалисты приготовили праздничную программу накануне Дня Республики, в которую вошли песни о Родине, любви и ценности жизни.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Артисты коллектива «Надежда» представили праздничную программу ко Дню республики в казанском парке «Крылья Советов». Услышать ее еще раз в исполнении лауреатов конкурсов и заслуженных артистов ТАССР можно будет 30 августа в 12.00 в Старо-Татарской слободе.

«Мы хотим доносить до публики лучшие музыкальные композиции. Например, Нежданов сейчас поет патриотическую песню „Дым Отечества“. Есть лирические песни о любви, о молодости. Эти песни в разные годы были на слуху, они направлены на разные слои населения, не только на ветеранов», — рассказал руководитель творческого проекта «Надежда» Анвар Якупов.

Коллектив был создан этим летом под патронажем объединения ветеранов комсомола Татарстана. Сейчас в проекте более 20 человек, самому младшему — 23 года, самому уважаемому — за 70 лет.

«Мы планируем создать вокально-инструментальный ансамбль. Для этого все возможности, нужно подобрать еще несколько человек — ударника и бас-гитариста. Тогда наши вокалисты смогут петь под живую музыку», — добавил Якупов.

В парке «Крылья Советов» прозвучали песни «Дым Отечества», «Берега», а музыканты исполнили саундтрек из фильма «Шербурские зонтики» и кавер на композицию группы Bad Boys Blue под названием You’re A Woman.

«Моя творческая деятельность продолжается более 50 лет. Сначала по молодости в репертуаре были классика, арии из опер, романсы. Сейчас я пою старинные романсы, шансон и просто хорошие песни 30-х и далее годов», — рассказала участница коллектива и ведущая концерта Надежда Кузьмина.

Она добавила, что аналогичный часовой концерт пройдет в День республики 30 августа. Начало — в 12.00 в Старо-Татарской слободе.

«Нам все равно, где выступать, были бы зрители. Даже если будет один-два человека, все равно никакой халтуры и никакой расслабленности. Мы все профессионалы, знаем свое дело», — добавила вокалистка. 

Подробнее о своем репертуаре рассказал ее супруг Владимир Кузьмин. «Всенародно любимые песни — это песни прежде всего об истории: о Великой Отечественной войне, песни комсомола. Это песни, с которыми жил наш народ. Самое главное, что в этих песнях были настоящая поэзия и высокая музыка. Раньше писали не тексты, а стихи. Поэзия Рождественского, Танича — это шедевр», — считает Кузьмин.

Он добавил, что в коллективе «Надежда» поют и играют лауреаты Всесоюзного конкурса артистов эстрады, Заслуженные артисты ТАССР.

«Проект „Надежда“ мне по душе, я с превеликим удовольствием хожу на репетиции. У нас очень сильный коллектив. Все у нас лауреаты конкурсов, заслуженные артисты», — сказала поэтесса, композитор, автор-исполнительница Гульнур Галимова.

В проекте участвуют и татароязычные исполнители. Перед зрителями концерта в парке «Крылья Советов» были исполнены попурри из татарских композиций и песня «Эх, алмагачлары, сайрый сандугачлары».

«Думаю, что песня в любое время должна нести глубокий смысл, любовь, жизнь, надежду. Сейчас таких стало меньше», — признался певец Александр Дубков.

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