Более пяти тысяч росгвардейцев и полицейских обеспечивали безопасность во время WorldSkills в Казани

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Более пяти с половиной тысяч росгвардейцев и полицейских обеспечивали безопасность во время WorldSkills в Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«45-й мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019 прошел в столице Татарстана в период с 22 по 27 августа. В Росси подобные соревнования приняла впервые за всю историю движения», – рассказали в МВД.

По данным организаторов, в соревнованиях приняли участие 1353 конкурсанта из 63 стран мира, а также более 19 тысяч других клиентских групп, включая СМИ, волонтеров и персонал. Мероприятия в выставочном центре «Казань Экспо» посетили более 270 тысяч зрителей, включая гостей из других государств.

Участники приезжать начали еще 8 августа. Основной поток пассажиров пришелся на авиационный транспорт. Безопасность аэропорта «Казань» обеспечивали сотрудники Казанского ЛУ МВД на транспорте.

«Обеспечена безопасность открытия и закрытия чемпионата, в которых участвовали первые лица РФ, руководство WorldSkills, президент Казахстана и вице-премьер Китайской народной республики. За общественной безопасностью мероприятия следили полицейские и росгвардейцы, никаких нарушений допущено не было», – рассказали в ведомстве.

По данным МВД, в общей сложности правопорядок обеспечивали почти пять с половиной тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Организаторы также привлекли 1200 работников частных охранных предприятий.

Наружные наряды ежедневно следили за порядком на улицах, в транспорте и в общественных местах. На всех объектах инфраструктуры чемпионата был введен пропускной режим с круглосуточной охраной.

«На въездах в Казань круглосуточные посты и межведомственные мобильные группы проверили более 11 тысяч транспортных средств. В процессе была выявлена попытка провезти в столицу Татарстана наркотики, а также задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении различных преступлений», – рассказали в полиции.

Для удобства иностранцев в основных местах чемпионата и туристической активности, а также в дежурных частях работали сотрудники, владеющие иностранными языками.

Кроме того, в соответствии с гарантиями Правительства РФ участники, партнеры, представители СМИ, а также другие аккредитованные лица, могли въезжать в страну на основании безвизового режима с 7 августа по 7 сентября.

«Проведенный комплекс мероприятий, выработанная схема управления и взаимодействия позволили в полной мере обеспечить безопасность проведения чемпионата, а также иных мероприятий, связанных с ним», – отметили в ведомстве.

В МВД Татарстана подчеркнули, что принятыми мерами не было допущено ни одного преступления.

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