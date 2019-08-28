Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Инженер данных (DataScientist) «Ростелекома» Александр Макарычев представил компанию на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Его разработка в компетенции «Машинное обучение и большие данные» завоевала бронзу.

WorldSkills проходил в этом году в Казани с 22 по 27 августа и собрал 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта —14 девушек и 49 юношей от 18 до 25 лет.

Cтарший инженер данных ООО «РТК Цифровые Технологии» Александр Макарычев отметил: «Сфера применения машинного обучения и больших данных настолько обширна, что невозможно было предсказать, чему будут посвящены конкурсные задания. Задача была разработать систему, которая автоматически находила бы дефекты в сварных швах. Люди, выполняющие эти функции, не всегда их видят. Моя разработка исключает человеческий фактор».

Соревнования в компетенции «Машинное обучение и большие данные» впервые вошли в программу мирового чемпионата в специальном блоке Future Skills, посвященном перспективным профессиям высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

«Успех на международных соревнованиях WorldSkills показал высокий уровень компетенций наших сотрудников. Чемпионат — не просто спорт высоких достижений, это важный инструмент для развития системы подготовки кадров и обновления трудовых стандартов нашей компании», — сказала руководитель команды WorldSkills ПАО «Ростелеком» Светлана Кузнецова.