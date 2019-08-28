Елабужские садоводы получили господдержку на развитие инфраструктуры СНТ

(Елабуга, 28 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках программы государственной поддержки садовых обществ в этом году СНТ Елабуги впервые получили средства на развитие инфраструктуры. Деньги потратят на решение проблем с водоснабжением и вывозом мусора, сообщил председатель регионального отделения Союза садоводов РТ Асхат Мустафин.

Размер финансовой поддержки составляет 7 млн рублей. «Всего по программе в садоводческих объединениях будут установлены площадки для сбора ТБО, где-то будут смонтированы водопроводные насосы, где-то отремонтируют участки сетей водоснабжения, а также установят водонапорную башню и скважину», — отметил Асхат Мустафин.

Так, две водонапорные башни объемом в 50 куб. метров установили в СНТ «Дружба», на днях здесь приступят к замене скважин и насосной станции. Монтаж и стоимость только одной башни составляет 800 тыс. рублей, поэтому для садового товарищества это очень ощутимая поддержка. «Старая водонапорная башня отслужила уже свой срок, ее приходится часто латать, поэтому очень рады финансовой поддержке республики. В целом, сегодня во всех садовых товариществах стоит старое оборудование, вся инфраструктура нуждается в обновлении. На одни только членские взносы — без помощи государства — нам не справиться с этой проблемой, слава богу, что государство повернулось к нам лицом», — делится председатель СНТ «Дружба» Сергей Зеленовский.

В рамках программы государственной поддержки установят четыре водонапорные башни, три скважины, две насосные станции и 10 площадок для сбора мусора. Места для площадки под ТБО уже готовят, а вот еще две водонапорные башни предстоит установить в СНТ «Сизовец». В республиканской программе участвуют только те садовые общества, которые состоят в Ассоциации садоводов Елабуги. Это одно из условий участия в программе. В целом же, чтобы обеспечить водой все местные садовые участки, необходимо установить еще 30 водонапорных башен и столько же скважин, сообщают в региональном отделении Союза садоводов РТ.

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