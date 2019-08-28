WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 21:46

Общество

В Елабуге прошел республиканский конкурс среди строителей-каменщиков

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Общество

В Елабуге прошел республиканский конкурс среди строителей-каменщиков

За звание лучшего мастера боролись 14 команд из разных районов РТ.

(Елабуга, 28 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге прошел республиканский конкурс среди строителей-каменщиков. Лучших отбирали среди 14 команд Татарстана. Организатором мероприятия выступила АСРО «Содружество строителей РТ».

Победителей экспертное жюри определяло по качеству кладки, расходу стройматериалов и скорости работы. Состязания прошли на одном из строительных объектов Елабуги, где идет строительство трехэтажного кирпичного дома. Команды состояли из двух участников, за два часа они должны были поднять несущую стену длиной 3 метра на 1,2 метра, также необходимо было ответить на теоретические вопросы.

«Оценивается чистота кладки, а также чистота рабочего места, наличие спецодежды у рабочих и профессионализм участников», — отметил начальник отдела контроля АСРО «Содружества строителей РТ» Андрей Гаврилов.

По словам представителей Союза строителей Татарстана, сегодня профессия каменщика не так популярна среди молодежи, как раньше, а средний возраст каменщиков составляет от 45 лет. Так, Ильдар Шарапов из Нижнекамска каменщиком работает с 1983 года.

«Секреты у каждого каменщика свои, самое главное в этом деле — это терпение. Кирпич любит терпеливых людей, работа монотонная», — поделился конкурсант.

К слову, среди участников были и две женщины. У Зульфиры Ибатуллиной 34-летний стаж работы каменщиком. По ее словам, хоть работа и тяжелая, но она уже привыкла и никогда не жалела, что выбрала такую профессию.

Такие конкурсы в республике проводятся ежегодно. Сегодня лучшими каменщиками республики были признаны Андрей Убейкин и Андрей Прокопьев из Набережных Челнов. Второе место у отца и сына из Елабуги Сергея и Александра Колобковых, третье место заняли строители из Альметьевска Павел Сергеев и Руслан Каримов.

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