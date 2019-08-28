WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 17:32

Культура

В Казани открылась выставка художника «сурового» реализма Исмагила Халилуллова

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Культура

В Казани открылась выставка художника «сурового» реализма Исмагила Халилуллова

Фото: Марат Ишкильдин

В галерее «Хазинэ» начала работать экспозиция, посвященная 90-летию со дня рождения татарстанского художника.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В галерее «Хазинэ» в Казани открылась выставка татарстанского художника «сурового» реализма Исмагила Халилуллова, которая посвящена 90-летию со дня его рождения.

«Выставка получилась небольшой, потому что многие произведения разлетелись по частным коллекциям. Он многие свои работы дарил в детские фонды», — сказал главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов.

В галерее «Хазинэ» представлены работы художника, хранившиеся в фонде Национального музея РТ. Всего на выставке 12 работ художника, на одной из которых Исмагил Халиуллов изобразил свою маму рядом со стариком, образ которого был собирательный, характерный для татарских бабаев.

«Памятной для меня является работа „Хозяева земли“, которая представлена в соседнем зале на постоянной экспозиции. Я для этой картины ему позировал будучи четырнадцатилетним мальчишкой», — отметил Рафаэль Халилуллов.

Искусствоведы охарактеризовали Исмагила Халилуллова как художника «сурового» реализма, поскольку он любил «сумрачный тон» и серое небо, добавил главный редактор журнала «Чаян».

«Он был человеком с юмором, всегда делал комплименты, был балагуром, но в то же время — добрым и искренним», — поделилась посетитель выставки и знакомая художника Наиля Абдрахмановна.

«Работы я видел раньше, потому что мне довелось быть знакомым с Исмагилом Халилулловым. Работы чудесные, он тонкий художник, и все его работы пульсирующие и живые. Причем он художник, который не боялся пустых пространств, а это дорогого стоит», — сказал художник Виктор Тимофеев.

Работа выставки продлится до 5 сентября.
 

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