Гроссмейстер из Татарстана завоевал «серебро» этапа Кубка мира по русским шашкам

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Казанский международный гроссмейстер Дмитрий Цинман занял второе место на этапе Кубка мира по русским шашкам (быстрая программа), сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Отмечается, что в 8 турах по швейцарской системе Цинман одержал 5 побед, 3 партии свел вничью и только по дополнительным показателям уступил международному гроссмейстеру Андрею Валюку из Белоруссии, который занял первое место.

«Всего в соревнованиях, прошедших 27 августа в болгарском городе Кранево, приняли участие 58 шашистов из 14 стран», — говорится в сообщении.

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