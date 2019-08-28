Талия Минуллина: Сегодня строительство промпарка Haier — самый крупный инвестпроект в России

(Набережные Челны, 28 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина на открытии завода стиральных машин заявила, что строящийся в Набережных Челнах промышленный парк Haier является самым крупным инвестиционным проектом в стране в части сотрудничества с КНР.

По ее словам, корпорация Haier является самым крупным иностранным инвестором в Татарстане. Только в строительство завода стиральных машин компания вложила 56 млн долларов, общий объем инвестиций в промышленный парк оценивается в 1 млрд долларов.

«Но было бы неправильно говорить о китайских инвестициях только в денежном эквиваленте. Большое значение имеет и создание рабочих мест, и высокие технологии, с которыми Haier пришел к нам. Ценно и то, что Haier входит в десятку крупнейших мировых компаний, известных своим использованием передового опыта, в том числе и в части технологий менеджмента», — отметила Талия Минуллина.

Она напомнила о соглашении по реализации инвестиционного проекта на территории Набережных Челнов, подписанном между руководством республики, Автограда и корпорацией Haier. Оно предполагает строительство предприятий в формате «умного завода», который отличается максимально гибким производством высокотехнологичной продукции серийного выпуска, обеспеченным, в свою очередь, высоким уровнем автоматизации и роботизации.

Минуллина подчеркнула: «Не сомневаюсь в том, что китайская сторона выполнит все обязательства. Руководство корпорации Haier отличается высокой ответственностью в части выполнения договоренностей. Поэтому мы не можем не радоваться, что стали партнерами столь серьезной, целеустремленной в своих устремлениях компании», — сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.

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