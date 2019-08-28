(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель каршерингового авто «Яндекс.Драйв» попытался скрыться от экипажа ДПС, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«На улице Волкова автоинспекторы попросили водителя остановиться, однако тот попытался от них уехать. Машину настигли на улице Достоевского. 26-летний водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения», – рассказали в организации.

Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, а водителю теперь грозит штраф за повторное управление авто в пьяном виде.

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