(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель каршерингового авто «Яндекс.Драйв» попытался скрыться от экипажа ДПС, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.
«На улице Волкова автоинспекторы попросили водителя остановиться, однако тот попытался от них уехать. Машину настигли на улице Достоевского. 26-летний водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения», – рассказали в организации.
Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, а водителю теперь грозит штраф за повторное управление авто в пьяном виде.