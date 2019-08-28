Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью индустриального парка «Пионер»

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В рамках рабочей поездки в Набережные Челны Президент РТ Рустам Минниханов посетил индустриальный парк «Пионер», передает пресс-служба руководителя республики.

В ходе презентации индустриального парка гостям рассказали, что площадка будет развиваться в несколько этапов. Так, на первом этапе (до 2020 года) площадь парка будет составлять 15 тыс. кв. метров, с 2022 по 2025 год показатель увеличится до 30 тыс. кв. метров, а количество резидентов составит 10. В перспективе новые резиденты будут производить строительные материалы.

На сегодняшний день главным резидентом парка является российско-китайский завод по окрашиванию рулонной стали «Камасталь». Проектная мощность рассчитана на выпуск не менее 50 тыс. тонн окрашенной листовой стали в год. Производство запустили в конце 2018 года. ООО «Камасталь» подготавливает сталь для корпусов бытовой техники компании Haier.

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