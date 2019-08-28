В Елабуге из-за общественного мнения заменили главную звезду, которая выступит на Дне города

(Елабуга, 28 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За несколько дней до празднования Дня города в Елабуге в срочном порядке заменили прежнего хедлайнера праздника — певицу Юлию Коган — на другую эстрадную звезду. Как сообщили в управлении культуры, в вечернем концерте 30 августа на стадионе «Молодежный» выступит греческая жемчужина России — певица Афина.

Такую замену объяснили своеобразным репертуаром бывшей солистки группы «Ленинград» Юлии Коган. По словам руководителя пресс-службы главы района Рустема Шайфутдинова, афишу ко Дню города заменили из-за общественного мнения. «В управление культуры поступило обращение, в котором говорится, что своеобразный репертуар Юлии Коган создает ей как исполнителю сомнительную репутацию. Жители Елабуги посчитали недопустимым ее выступление на Дне города и попросили отменить его. Руководство управления культуры, изучив представленное обращение, приняло коллегиальное решение — расторгнуть контракт на выступление с Юлией Коган в пользу другого исполнителя», — прокомментировал Шайфутдинов.

Таким образом, 30 августа программу стадиона «Молодежный» завершит певица Афина. Здесь же в этот день состоится шоу гигантских медведей, концерт татарских исполнителей Алины Ахметшиной и Ильшата Сафина. Также горожане и гости праздника смогут станцевать под миксы казанского диджея Наиля Гора. Кроме того, в программе — уже полюбившийся жителям города фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия огня».

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