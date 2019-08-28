В Набережных Челнах раскрыли секрет заинтересованности властей в сотрудничестве с корпорацией Haier

(Набережные Челны, 28 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов, куратор Набережночелнинской ТОСЭР Эльдар Тимергалиев назвал «обучающий момент» главным компонентом в сотрудничестве с китайской корпорацией Haier.

«Продукция корпорации Haier реализуется в 160 странах и отвечает самым высоким международным требованиям, имеющимся на рынке сложной бытовой техники. Наша заинтересованность в сотрудничестве с компаний в первую очередь заключается в том, чтобы продукция челнинских производителей, привлеченных в качестве поставщиков комплектующих Haier, отвечала международным стандартам, а работники стали обладателями высокотехнологичных компетенций. Этот опыт просто бесценен», — отметил Тимергалиев.

Локализация производства только по заводу стиральных машин должна составить 60%. «Качество поставляемых на завод комплектующих российскими поставщиками, в том числе и челнинскими, нас полностью удовлетворяет», — заявили на заводе.

Тимергалиев уточнил, что на двух заводах Haier, работающих в Набережных Челнах, создано свыше 850 рабочих мест. Средняя зарплата на китайских предприятиях составляет 42 тысячи рублей — это выше средней заработной платы по Автограду.

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